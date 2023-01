Winteraanwinst van KV Oostende dacht dat hij meteen scoorde tegen Antwerp: "Daarom vierde ik ook"

De Kroaat viel meteen in tegen Antwerp.

Ivan Durdov (22) kwam nog geen week geleden toe bij KV Oostende en viel woensdag tegen Antwerp al meteen in. Durdov kon ook bijna voor het eerst scoren voor zijn nieuwe ploeg, maar de bal strandde op de onderkant van de lat en was niet helemaal over de lijn.

"Ik dacht eerst dat hij binnen was. Daarom vierde ik ook. En natuurlijk ga ik tegen de ref zeggen dat het doelpunt was. Maar uiteindelijk bleek uit de beelden dat de bal toch niet volledig over de lijn was. Ook de VAR heeft het gecheckt, een correcte beslissing", zegt Durdov.

KV Oostende scoort ook moeilijk, twee goals in de laatste vier wedstrijden, en rekent dus op de Kroaat Durdov om goals te maken. "Dit weekend moeten we alvast een eerste stap zetten tegen Cercle Brugge. We scoren moeilijk, maar daar komt hopelijk snel verandering in."