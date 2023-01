Franky Van der Elst heeft wat te zeggen over de ommekeer die uitblijft op Jan Breydel

Club Brugge heeft met Scott Parker een nieuwe trainer, maar voor een shockeffect heeft dat alleszins niet gezorgd.

De resultaten vallen onder de nieuwe trainer nog meer tegen dan onder Carl Hoefkens. Van een direct effect is dus al lang geen sprake meer.

“Als nieuwe coach is het superbelangrijk toch eens te kunnen winnen in je eerste matchen om de spelers te laten geloven in je manier van werken en wat je vertelt. Wil Parker nog voor een ommekeer zorgen, moet een zege niet te lang meer uitblijven”, vertelt Franky Van der Elst aan Het Nieuwsblad.

Het publiek blijft immers ook op zijn honger zitten. “De laatste tijd is het Brugse publiek niet anders dan op veel andere plaatsen, ze moeten eerst wat aangeboden krijgen op het veld voor ze erin meegaan. Maar ik denk dat, als het Jan Breydelstadion uit zichzelf weer vibreert en uit zijn voegen barst, ze de ploeg hierdoor kunnen sleuren. Tegenstanders hebben altijd gezegd dat het publiek een rol speelt in Brugge. Die rol kunnen de supporters opnemen.”