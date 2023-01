Niet alleen de fans, ook voetballers zijn niet gelukkig als match om 21u valt: "Ik heb ook liever een match voor vol huis"

KAA Gent speelt vanavond om 21u op het veld van STVV. Voor de fans van de Buffalo's een verschrikking, maar ook de spelers zelf zijn daar niet gelukkig mee.

Paul Nardi bijvoorbeeld. De doelman heeft het niet voor het aanvangsuur. “Voetballen op zondagavond om 21 uur, dat heeft ook een invloed op ons. Ik heb ook liever een match in de namiddag met een vol stadion, maar we zijn profs, we mogen daar niet te lang bij stilstaan", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Een makkelijke match belooft het niet te worden. “STTV is bovendien ook gewoon een stevig geheel met een degelijke defensie. Ze staan ook niet zo ver van ons en speelden toch ook gelijk tegen Club Brugge, hè. Bovendien moeten we daar op een voor ons ongebruikelijke ondergrond voetballen. Kunstgras is nooit evident. Dat wordt dus weer een pittige opdracht, maar we zullen er alles aan doen om de drie punten mee naar Gent te nemen.”

Zijn eigen prestaties zijn intussen wel op niveau. Met tien clean sheets heeft hij Davy Roef definitief naar de achtergrond verdreven. “Ik voel me heel goed in mijn vel, maar toch is er nog een progressiemarge. Ik ben niet te snel tevreden van mijn prestaties. Ik zit in een goede periode met tien clean sheets op achttien duels voor AA Gent. Daar houdt het echter niet bij op. Ik kan nog beter. Maar ik zal niet alle details prijsgeven.”