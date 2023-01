🎥 De 'Save of the Week' moet niet altijd van een doelman zijn

Het zijn altijd de doelmannen die in beeld komen bij de 'Save of the Week', maar deze keer gaat een veldspeler van Zulte Waregem met de eer lopen.

Mede dankzij een fantastische redding op de doellijn van Novatus kon Zulte Waregem een punt grijpen tegen Westerlo. Zulte Waregem bevindt zich in degradatiestrijd dus elke punt is een gewonnen punt.

Novatus kwam afgelopen zomer over van Tel Aviv. De 20-jarige verdediger tekende een contract tot medio 2025 en gaf in 20 wedstrijden in de Jupiler Pro League al twee assists. Nu toont hij zich ook als doelman.