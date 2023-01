Debat van de week: wie moet voor u de nieuwe bondscoach worden? Uw Gouden Schoen is alvast duidelijk!

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook nu het WK ten einde is.

Vorige week polsten we naar de Gouden Schoen en als het van u afhangt, dan is het nu al duidelijk: Simon Mignolet mag het van u halen. Liefst 41% van de stemmers onder u zou Mignolet als winnaar willen zien, Teddy Teuma volgt als tweede op respectabele afstand en Onuachu vervolledigt uw podium. Deze week blikken we eens vooruit op de selectieprocedure van de Belgische voetbalbond in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Louis van Gaal, Hervé Renard en Thomas Tuchel werden genoemd, maar zouden het niet worden. Met Pirlo en Henry werden er eerder nog al namen genoemd. En er zijn nog veel andere kandidaten die vrij zijn momenteel. Wie moet het voor u worden? We lijsten ze even alfabetisch op ... Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie mag van u de nieuwe bondscoach worden van de Rode Duivels? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Alexander Blessin 18% Peter Bosz 0% Philippe Clement 6% Frank De Boer 0% Steven Gerrard 12% Thierry Henry 6% Andrea Pirlo 12% Michel Preud'homme 12% Hervé Renard 6% Domenico Tedesco 0% Jess Thorup 6% Thomas Tuchel 18% Louis van Gaal 0% Wouter Vrancken 6% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 26/01/2023 02:00.