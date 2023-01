Analist heeft één opmerking bij duidelijke aanwezigheid van Fredberg: "Dat moet hij dan ook wel doen als ze verliezen"

Opvallend beeld afgelopen weekend in Seraing. Jesper Fredberg ging na de zege mee het veld op en ging samen met spelers en coaches de supporters groeten. Bij Extra Time kwamen ze erop terug.

Franky Van der Elst vindt het wel kunnen, maar met één bemerking. "Je moet daar dan ook gaan staan als je verliest. Als je volgende keer verliest, moet je ook meegaan naar de supporters. Ik hoor van Peter Vandenbempt dat hij ook in contact staat met de bank, dat vind ik toch wel straf", aldus Van der Elst.

Eén van de eerste beslissingen van Fredberg was om Peter Verbeke niet bij de club te houden. Nochtans was het eerst de bedoeling dat Fredberg onder Verbeke ging werken als die niet ziek was geworden. "Welke functie kan je Peter Verbeke nog aanbieden? Iemand die vorig jaar nog CEO was van Anderlecht? Het is toch opvallend - hoe lang is Fredberg hier? - dat dat de grote baas is van Anderlecht? Wie kende Fredberg tot drie maanden geleden hier bij ons? Dat vind ik ook straf."