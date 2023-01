Ex-trainer Van den Brom prikkelt Janssen, die hij ooit lanceerde: "Hij zal Onuachu niet van de topschutterstitel kunnen houden"

Vincent Janssen is sinds dit weekend de nieuwe Gouden Stier in de Jupiler Pro League. De Nederlandse spits scoorde al 14 keer voor Antwerp. John van den Brom, de trainer die hem bij AZ lanceerde, is niet verbaasd.

Van den Brom had het voor Janssen toen hij hem naar AZ haalde. “Het duurde best lang ( tot speeldag acht, red.) vooraleer Vincent zijn rekening ­opende”, zegt Van den Brom in GvA. ­“Logisch voor een 21-jarige nieuwkomer op het hoogste ­toneel. Maar eenmaal Vincent ­begon te scoren… Het vertrouwen dat ik hem gaf, betaalde hij dubbel en dik terug. Vincent was voor mij als trainer de ­mooiste speler om mee samen te werken: altijd maar gaan en beter willen worden." Paul Onuachu staat op gelijke hoogte, maar met vijf goals op verplaatsing doet Janssen eentje beter dan de Genk-spits. “Zal ik Vincent eens wat prikkelen? Ik zie hem ertoe in staat om twintig keer te scoren, maar ­Onuachu van de topschutterstitel houden, dat zal niet lukken. Als Paul in ­België blijft, tenminste. Maar Vincent mag mij gerust het ­tegendeel bewijzen. Dan bel je mij na het seizoen nog maar eens.”