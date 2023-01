Kan Geraerts trofee van Coach van het Jaar nog pakken? "Dat streepje heeft Vrancken voor"

Het Gala van de Gouden Schoen wordt woensdag gehouden. Het is uitkijken wie er Coach van het Jaar zal worden.

Bij Union zien ze het wel mogelijk dat Karel Geraerts nog met de prijs gaat lopen. De handicap op Wouter Vrancken zou bijzonder klein zijn. “Hij was in de eerste helft van 2022 assistent van Felice Mazzu en kan dus, technisch gezien, in die periode geen punten pakken”, zegt CEO Philippe Bormans aan Het Belang van Limburg.

“Daarvoor moet je hoofdcoach zijn. Dat streepje heeft Vrancken voor. Maar neem het van me aan, ook toen al viel het aandeel van Karel in ons succes niet te onderschatten. Intern wisten wij dat en dat zet hij nu in de verf.”

Union SG is dit seizoen geen verrassing meer en dat maakt de job van Geraerts er niet gemakkelijker op. “Maar het gaat Karel allemaal geweldig af. Hij heeft nu een totaal andere job. Vorig seizoen had hij een adviserende rol, had hij een nauwe band met de kleedkamer. Nu moet hij de lijnen uitzetten. Dat is een totaal andere insteek. Een niet zo simpele transitie. Maar hij verteert die opmerkelijk goed.”