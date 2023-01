STVV-voorzitter geeft duiding bij open brief: "Het begrip 'clear error' is onduidelijk, het systeem werkt niet"

David Meekers, voorzitter van STVV, ondertekende mee de open brief die de Limburgers gisteren naar de Pro League en het Referee Department stuurde. Daarin kaartten ze de vele scheidsrechterlijike fouten in hun nadeel aan.

De rode kaart voor Koita afgelopen weekend was de druppel die de emmer deed overlopen. “We doen er alles aan om meer supporters in het stadion te krijgen, maar beslissingen als deze doen al dat harde werk teniet”, aldus Meekers in HBvL. “Het gaat ons voor alle duidelijkheid niet om individuen. We willen vooral de inconsistentie van de VAR in vraag stellen, want dat heeft ons de laatste tijd flink gedwarsboomd."

Ze zien te veel verschillende beslissingen in soorgelijke situaties. "We vragen om het gezond verstand te laten zegevieren in het VAR-centrum in Tubeke. Het kan toch niet zo zijn dat het hele stadion een duidelijke strafschop ziet, maar de VAR niet, zoals gebeurde in onze wedstrijd tegen Club Brugge. Het is duidelijk dat het systeem vandaag niet werkt. Het begrip clear error is onduidelijk. De enige clear error vandaag is de VAR.”