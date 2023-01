CIJFER VAN DE WEEK: 60 en 7 miljoen euro - dit zijn de duurste transfervrije spelers in buitenland én de Jupiler Pro League

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de marktwaardes van spelers die in juni 2023 vrijkomen op de arbeidsmarkt. En daar zitten mooie namen bij. Milan Skriniar topte het lijstje begin deze maand met een marktwaarde van 60 miljoen euro, gevolgd door Rashford (55 miljoen euro) en Messi (50 miljoen euro).

Diverse spelers uit de top-10 gaan deze winter natuurlijk wel nog een deal maken, zoals ook bijvoorbeeld Trossard ondertussen deed. Hij stond met 30 miljoen euro op plek 10, Tielemans stond dan weer op plek 4 met 40 miljoen euro.

JPL

Als we naar België kijken, dan is Standard de primus. Raskin (7 miljoen euro) en Amallah (6,5 miljoen euro) zijn volgens Transfermarkt de duurste transfervrije spelers. Arteaga (5 miljoen euro), Hrosovsky (4 miljoen euro) en Preciado (4 miljoen euro) volgen voor Genk op plekken drie, vier en vijf.

Nog in de top-10? Mrabti van KV Mechelen (3 miljoen euro), Michael Ngadeu (2,5 miljoen euro) van Gent, Pieter Gerkens en Koyi Miyoshi (2,5 miljoen euro) van Antwerp en Joris Kayembe (2,2 miljoen euro) van Charleroi.