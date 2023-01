Ook de jeugdopleiding van Anderlecht gaat aangepakt worden, ook qua mentaliteit

Na de transferperiode gaat Jesper Fredberg werk maken van de jeugdacademie. De CEO Sports beseft dat er ook daar heel wat werk op de plank ligt. Niet alleen qua infrastructuur en organisatie, maar ook qua mentaliteit.

Het valt al een tijdje te horen op Neerpede: de jonge spelers beginnen steeds meer capsones te krijgen omdat ze slag om slinger benoemd worden als de levenslijn van Anderlecht. Dat kan misschien ook kloppen, maar die mentaliteit is niet wat de nieuwe Deense CEO wil zien. Sinds enkele weken krijgt hij nu ook de eisen en verwachtingen binnen van de spelers wiens contract aflopende is.

Ook daarbij trok hij grote ogen. Jongens die nog niets bewezen hebben vragen profcontracten die spelers van pakweg KV Kortrijk niet eens krijgen. Het is één van de fouten die Marc Coucke maakte bij zijn entree in de club. Een tiental jeugdspelers kregen onmiddellijk een profcontract. Het is een beetje de omgekeerde wereld geworden. Een profcontract is niet langer een beloning voor goed werk, maar wel een cadeau om te willen blijven.

Enorme uitdaging

Dat is één van de mentaliteitswijzigingen die Fredberg wil doorvoeren: als jeugdspelers niet tevreden zijn met wat ze hebben of krijgen, mogen ze vertrekken. In de A-ploeg spelen van Anderlecht moet het doel worden van de jongens van de jeugdacademie. En daar mogen ze gerust wat opofferingen voor maken. Zoals het grote geld laten liggen om eerst door te breken bij paars-wit.

Wie dat niet wil, mag vertrekken. Romelu Lukaku, Youri Tielemans... allemaal konden ze op 13-14-jarige leeftijd al naar grote Europese clubs. Die jongens kozen voor een pad dat langs het fanionteam leidde. In die tijd - en da's nog niet zolang geleden - was dat ook de betrachting van de meesten op Anderlecht.

Blijkbaar is het respect voor trainers en begeleiders nu soms ver te zoeken. Er zal opnieuw gebouwd moeten worden, want er zijn al veel jeugdspelers te vroeg doorgeschoven naar de A-ploeg of hogere jeugdploegen. Dat is niet langer houdbaar. Er spelen soms 15-jarigen bij de U18. Of zelfs bij de beloftenploeg in 1B. Op die leeftijd is dat te veel stappen overslaan. Met al wat er nog gaat vertrekken, staat Anderlecht ook bij de jeugd voor een enorme uitdaging.