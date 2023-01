Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Fischer - Németh - Lammens - Buksa - Esposito - Dussenne - Vertessen

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 27/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Fischer - Németh - Lammens - Buksa - Esposito - Dussenne - Vertessen

'Keuze gemaakt: Union troeft Antwerp én Anderlecht af voor aanvaller'

De bestemming was nog niet helemaal duidelijk, maar ondertussen is er meer nieuws over een Belgische aanvaller. (Lees meer)

'Het gaat snel: opnieuw een aanvaller weg bij Anderlecht'

Het hing al een tijdje in de lucht en nu lijkt het ook eindelijk helemaal in kannen en kruiken te zijn. Een nieuw vertrek bij Anderlecht dringt zich op. (Lees meer)

'Spits trekt van OH Leuven naar Standard, via Italiaanse omweg'

Standard zit niet echt dik in de spitsen en dus zijn ze op zoek naar een oplossing. En die zou uiteindelijk uit Leuven komen - met een twist weliswaar. (Lees meer)

Bevestiging: winger gaat Antwerp eerstdaags verlaten

Het hing al even in de pijplijn, maar nu is het zo goed als definitief. Het wordt ons ook bevestigd uit verschillende hoeken. (Lees meer)

'Gent kaapt populaire 18-jarige international weg voor voeten Beerschot'

In eigen land is hij bijzonder populair en verzamelde hij op 18-jarige leeftijd al twaalf caps voor zijn land. Nu is hij actief in ons land. (Lees meer)