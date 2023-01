'Keuze gemaakt: Union troeft Antwerp én Anderlecht af voor aanvaller'

De bestemming was nog niet helemaal duidelijk, maar ondertussen is er meer nieuws over een Belgische aanvaller.

Eerder hadden Antwerp en Anderlecht al interesse voor Yorbe Vertessen, maar onlangs mengde ook Union SG zich in de debatten. Union Alledrie de clubs kunnen een nieuwe spits gebruiken, na het vertrek van Frey, Silva en het nakende vertrek van Vanzeir. De aanvaller van PSV heeft nu zijn keuze gemaakt, zo blijkt. Volgens Het Laatste Nieuws trekt hij naar Union SG.