Bevestiging: winger gaat Antwerp eerstdaags verlaten

Het hing al even in de pijplijn, maar nu is het zo goed als definitief. Het wordt ons ook bevestigd uit verschillende hoeken.

Het is een kwestie van tijd vooraleer Viktor Fischer Antwerp zal verlaten. De 28-jarige winger trekt naar Zweden. Solna AIK Solna is de nieuwe bestemming voor Fischer. Dat wordt ons ook vanuit Zweden ondertussen bevestigd, zoveel is duidelijk. De club is momenteel in Portugal op winterstage en daar zou Fischer dan ook meteen gaan aansluiten een van de komende dagen.