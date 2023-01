Gespot in het Lotto Park: nieuwe aanwinst zo goed als binnen voor Anderlecht, enkel nog medische tests

Anderlecht heeft zo goed als zeker zijn nieuwe linksback beet. Hij was vanmiddag in de wedstrijd tegen Antwerp in het Lotto Park aanwezig.

Het is zo goed als rond. Harry Toffolo zal Anderlecht komen vervoegen. Hij was aanwezig in de wedstrijd tegen Antwerp. Daar werd er verzekerd dat de transfer in orde komt. Hij moet maandag enkel nog medische tests afleggen.

Toffolo komt over van Nottingham Forest en is een linksachter. In het begin van het seizoen stond hij daar nog vast in de basis, maar nadien verdween hij wat van het voorplan.

Zo haalt Jesper Fredberg al zijn 2e aanwinst binnen. Eerder haalde hij ook al Anders Dreyer naar Anderlecht.