McKenzie spreekt zich uit over transfer van Vanzeir en noemt de beste spits in België

Mark McKenzie weet als geen ander wie de beste spitsen zijn in de Jupiler Pro League.

McKenzie is op zijn hoede, maar niemand van de spitsen in 1A boezemt hem angst in. “Hier lopen zeker een aantal sterke aanvallers rond, van wie je vooraf al weet dat je je handen vol aan hem zal hebben”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Zoals Avenatti, die sterk is in de duels, maar ook goeie voeten heeft. De beste vind ik echter Tissoudali. Zo slim en beweeglijk, maar vooral ook onvoorspelbaar. Hij is technisch zo onderlegd dat hij naar beide kanten kan wegdraaien of veinzen dat hij wegdraait.”

Over Dante Vanzeir die richting New York in de MLS trekt is McKenzie duidelijk. “Vanzeir kan er zeker hoge ogen gooien. Ook hij behoort tot het lijstje van lastige spitsen, omdat hij graag hoog blijft staan bij balverlies. In de omschakeling spurt hij meteen diep in je rug, hij is daarbij enorm explosief.”

Zijn nieuwe club moet hem dan ook heel goed liggen. “Zijn profiel past perfect bij de New York Red Bulls, dat voetbalt volgens de Red Bull-principes die je ook bij Leipzig en Salzburg terugvindt. Heel direct, met erg veel pressing. Dat is Vanzeir op het lijf geschreven.”