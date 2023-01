OFFICIEEL: Antwerp shopt in eigen land en plukt jeugdinternational weg bij OHL

Antwerp shopt niet alleen in Nederland. The Great Old heeft nu ook een binnenlandse transfer afgerond.

Op transfer deadline day rondt Antwerp de komst af van Mandela Keita. De 20-jarige middenvelder van OH Leuven geldt als een talent maar kon bij OHL dit seizoen nog niet doorbreken wegens een voetblessure in de eerste maanden. Antwerp huurt Keita, die ook al met de U21 van de Rode Duivels mocht meedoen, tot het einde van het seizoen maar heeft ook een aankoopoptie afgedwongen. Bij Antwerp zal hij vooral in de breedte de kern versterken. Met de schorsing van Stengs krijgt hij wellicht wel al snel speelminuten, al zal dat afhangen van de blessure van Gerkens. Welkom, Mandela Keita! ✍️🇧🇪



De verdedigende middenvelder (20) wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van OHL, met aankoopoptie. #WelkomKeita #RAFC pic.twitter.com/Vkmcykj2jM — Royal Antwerp FC (@official_rafc) January 31, 2023