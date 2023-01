Vertrekt Onuachu vandaag nog? Tweede Premier League-club smijt gewicht in de schaal

Is Paul Onuachu na vandaag nog steeds een Genkie? De Limburgers willen hun topschutter graag houden tot de zomer natuurlijk, maar de Nigeriaanse spits verlangt al heel lang naar een transfer. Naast Southampton zou er vandaag nog een tweede Premier League-club in de dans kunnen springen.

De interesse van Southampton is al een tijdje aan de gang, maar tot nu toe boden ze absoluut niet genoeg. Maar daar zou vandaag nog verandering in kunnen komen. De nummer 19 uit de PL zou volgens Engelse media een bod tussen de 15 en 20 miljoen willen uitbrengen.

In diezelfde media staat nu te lezen dat ook Everton geïnteresseerd is. De nummer laatst in de PL zou een gelijkaardig bod willen uitbrengen. De twee degradatieklanten willen met de boomlange veelscorer het tij nog keren in de komende vier maanden. Of Genk gaat buigen, is een andere vraag.