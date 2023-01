"Grootste miscast in tien jaar" en "Zestien miljoen euro in de vuilbak": fans verbolgen, coach Parker reageert

Roman Yaremchuk werd op de bank gehouden door Scott Parker tegen Zulte Waregem, mocht dan snel invallen ... en werd op zijn beurt zelf nog voor het einde van de match vervangen. Het gaat van kwaad naar erger, zoveel is duidelijk.

Roman Yaremchuk moest na een kwartier invallen voor de geblesseerde Jutgla, maar nog voor het einde van de wedstrijd werd hij zal alweer gewisseld voor Sowah.

Op de sociale media waren de reacties van de supporters van Club Brugge ook vernietigend voor de recordaanwinst:

#zwaclu

Yaremchuk ingevallen en terug vervangen.

Een grotere motie van wantrouwen is er niet

16mio in de vuilbak.

Enkel #vivaldi regering kan beter geld vergooien — paulcanters (@paulcanters) January 29, 2023

Ik wil Yaremchuk echt tijd en krediet geven. Maar was vandaag nu echt volledig waardeloos #ZwaClu — Jurgen Vertongen (@jurgenfcb) January 29, 2023

#zwaclu

Looplijnen Yaremchuk en de bal : nog geen enkel raakpunt — paulcanters (@paulcanters) January 29, 2023

Zelden iemand zo verloren zien lopen op een voetbalveld als Yaremchuk.. #zwaclu pic.twitter.com/XPxgeKAt7R — Jens Desmet (@desmetjens) January 29, 2023

Coach Scott Parker reageerde ook op de wissel van Yaremchuk: "Het had zijn tactische redenen. We wilden de wedstrijd winnen en over de lijn trekken."

"Het zijn teamprestaties die we moeten leveren, ik wil altijd reageren op wat de tegenpartij doet. Ook daarom wat wisselen om proactief te zijn."