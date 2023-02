De Condé reageert op vertrek van Onuachu: "Daarom was het niét mogelijk om hem tegen te houden"

KRC Genk zag gisteren Paul Onuachu vertrekken naar Southampton FC. Dimitri De Condé deed nog een poging om de Nigeriaan in Limburg te houden, maar dat bleek niet mogelijk.

KRC Genk is achttien miljoen euro - en daar kunnen nog drie miljoen euro aan bonussen bijkomen - rijker door het vertrek van Paul Onuachu. Toch beseft ook Dimitri De Condé dat de boomlange Nigeriaan voor een leemte zal zorgen in de titelstrijd.

“Het was niet mogelijk om hem tegen te houden”, vertelt Dimitri De Condé op de webstek van de Smurfen. “Tijdens een lang gesprek heeft Onuachu nogmaals uitgesproken dat het zijn droom is om in de Premier League te voetballen.”

We moeten er niet flauw over doen: zijn vertrek is een groot verlies

Ook De Condé beseft dat het niet mogelijk was om de spits aan boord te houden. “Het doet me dan ook plezier dat Paul daar erkentelijk voor is. Al moeten we er niet flauw over doen: zijn vertrek is een groot verlies.”