Dit denkt Franky Van der Elst van de combinatie Tedesco en Vercauteren

De voetbalbond heeft zijn twee nieuwe pionnen gevonden. Zij worden heel binnenkort voorgesteld.

Frank Vercauteren is de nieuwe technisch directeur, Domenico Tedesco wordt de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Een gat van net geen dertig jaar tussen de twee.

Wat er is, moet Tedesco zeker gebruiken volgens Franky Van der Elst. “Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois zal hij wel kennen, maar het moet ook verder gaan dan dat. Hij heeft mensen nodig die hem wegwijs maken in het Belgisch voetbal. In dat opzicht lijkt de aanstelling van Franky Vercauteren als technisch directeur mij een goed idee”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

“Hij is een heel ander type dan Roberto Martinez - iets directer in zijn communicatie, bijvoorbeeld -, maar hij heeft wel pakken ervaring. Hij heeft het goed gedaan als trainer bij Belgische topclubs, hij is al technisch directeur geweest én hij heeft ervaring bij de bond. Hij kan de perfecte aanvulling zijn op onze jeugdige bondscoach.”