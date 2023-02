Parker vreest voor Jutgla voor belangrijke matchen en is blij dat kern afgeslankt is: "Niet moment om inkomend risico's te nemen"

Scott Parker heeft op zijn persconferentie meer uitleg gegeven over de transfermercato van Club Brugge. Ook had hij het over de blessure van Ferran Jutgla, die toch op een vervelend moment komt.

Antwerp, Union, Benfica... Het worden belangrijke weken voor blauw-zwart en de Spaanse spits is onzeker voor al die wedstrijden. "Nee, ik kan nu niet zeker zeggen dat hij Union en Benfica haalt. Hij heeft problemen met de spieren rond de buik en de rug. We zullen moeten zien hoe dat evolueert, maar we kunnen er geen tijdsframe op plakken", aldus de Engelsman.

Club kan dit weekend een heel goeie zaak doen bij winst tegen Antwerp. Gent ontvangt immers ook Genk. "Dat beseffen we en we hebben hard gewerkt. We komen van een goed resultaat, ondanks dat het spel nog niet top was."

En dan de wintermercato. Er waren vooral uitgaande transfers te noteren. "We hadden een grote kern en we wilden die afslanken. Het is goed dat er een paar jongens weg zijn die niet veel minuten meer zouden maken. Inkomend was het niet het beste moment om transfers te doen. Te veel risico. We hebben wel Jack Hendry teruggehaald. Die zijn aanpassing verloopt makkelijk gezien hij de club kent. Ik ben een duidelijk idee aan het krijgen waar hij fysiek staat. We zullen daar later over beslissen voor dit weekend."

Defensief zou er dus weer het één en ander kunnen veranderen. "Waarom ik zoveel wissel in de defensie? Omdat ik voel dat het nodig is. Ik ben nog veel aan het leren over de spelers. Ik ben blij over veel dingen, maar over andere ben ik helemaal niet blij."