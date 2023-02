📷 DONE DEAL Dante Vanzeir aangekondigd in Amerika: "Klaar om iets speciaals uit te pakken"

Het was al enkele dagen duidelijk dat Dante Vanzeir de overstap van Union SG naar de Amerikaanse ploeg New York Red Bulls zou maken.

Op hun sociale media hebben de Amerikanen de eerste filmpjes gedropt, met als bijschrift “Klaar om iets speciaals uit te pakken”. Bekijk die filmpjes, met de Belgische vlag erin, maar nog zonder de naam van Vanzeir, hieronder.

Om 17 uur (11 uur lokale tijd) was het dan echt officieel...

Ready to unpack something special 😏 pic.twitter.com/BFu2u6RsTg

11:00 am Make sure you Drop eVerything pic.twitter.com/01A7c3H0XD

A Belgian Golden Boot winner and our newest designated player! 🇧🇪



We have acquired forward Dante Vanzeir from Royale Union Saint-Gilloise. Welcome, Dante! pic.twitter.com/bciQHB31Lm