Komst van trainer Tedesco zegen voor Mike Trésor? "In maart erbij zijn"

Mike Trésor kijkt niet graag terug naar 2022. Toch niet als het over de Rode Duivels gaat.

Trésor leverde schitterende statistieken af bij KRC Genk, maar dat was voor Roberto Martinez niet genoeg. De speler van de Limburgers werd zelfs niet opgenomen in de voorselectie voor het WK in Qatar.

Onder Domenico Tedesco, die geboekt staat als een trainer die datacoach, zou dat moeten veranderen. “Daar kunnen we niet vanuit gaan. Hij zal zich niet op statistieken alleen baseren. Maar ik blijf gewoon mijn best doen. Ik doe alles om er in maart bijvoorbeeld bij te zijn”, zegt Trésor bij Sporza.

Een selectie voor de Rode Duivels zou een soort van nieuwe start zijn. “Het zou een nieuw hoofdstuk zijn, denk ik. Dat ik weer international ben. Ik vind het ook belangrijk dat ik blijf leren en dat ik de volgende stap zet. Dat ik me weer op een ander niveau kan laten zien.”

En dat heeft dan weer zijn gevolgen, mogelijk met een transfer. “Dat zou een logisch gevolg zijn, maar op dit moment denk ik er niet aan. Ik wil speelkansen krijgen en minuten maken. Ik wil progressie blijven maken, dat is belangrijk.”