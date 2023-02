Munoz heeft een droom, maar beseft dat hij bij Genk zijn topseizoen moet verder zetten: "Dat is de beste weg"

Daniel Munoz zijn cijfers zijn straf dit seizoen. De verdediger scoorde al zes keer en gaf zeven assists. Dat zijn statistieken waarmee je een toptransfer kan realiseren.

“Op persoonlijk vlak is dit een topseizoen. Maar dat is niet enkel mijn verdienste. De werkethiek, de mentaliteit in de groep is fantastisch. We stuwen elkaar naar het beste niveau. Het klikt bovendien geweldig met Paintsil", zegt hij in HBvL.

Een transfer zit ergens wel in zijn achterhoofd, maar eerst de titel pakken. "Ik leef enkel in het heden. Natuurlijk weet ik dat Genk een club is die spelers beter maakt en laat doorgroeien naar Europese topcompetities. Ik ga niet ontkennen dat ik zo'n transfer op termijn ook ambieer. Maar tot nader order ben ik uitsluitend gefocust op Genk. Dat is de beste weg om die droom te realiseren.”

En een droomcompetitie? “Doe mij maar de Premier League, al mag het ook een andere topcompetitie zijn. Een favoriete club? Heb ik niet. We zien wel wat er op mijn pad komt.”