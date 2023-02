Hugo Cuypers duidelijk over Wouter Vrancken: "Resultaten spreken voor zich"

KAA Gent speelt vandaag tegen KRC Genk. Het is ook het duel tussen Wouter Vrancken en Hugo Cuypers die vorig jaar samen aan de slag waren bij KV Mechelen.

Het respect van Hugo Cuypers voor Wouter Vrancken is ontzettend groot. “Wouter doet het fantastisch bij Genk, maar dat verbaast me helemaal niet”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Hij kan zo makkelijk zijn principes overbrengen op een groep. Dat kon hij vorig jaar ook al bij KV Mechelen. Toen werd de groep ook beter en beter doorheen het seizoen. De resultaten spreken ondertussen ook voor zich.”

Nu zit Cuypers bij Hein Vanhaezebrouck. “Het zijn totaal verschillende persoonlijkheden. Hun kijk op voetbal is ook wel wat anders, althans vanuit mijn standpunt. Voor de rest kun je ze gewoon moeilijk vergelijken.”