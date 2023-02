Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 24

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Daniel Schmidt. Hij zorgde er mee voor dat STVV met een nieuwe clean sheet drie punten rijker is.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie man. De Laet was (samen met Pacho) opnieuw erg stevig achterin bij Antwerp, terwijl Daland en Dussenne de verdedigingen van Cercle Brugge en Standard wisten te leiden in een beklijvend duel.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor Teuma, alweer een scorende metronoom bij Union SG. Hrosovsky was dan weer de draaischijf bij leider Genk, terwijl Lepoint een belangrijk doelpunt maakte voor Seraing en Zorgane er twee maakte in evenveel minuten voor een puntje voor Charleroi.

Aanval

In de aanval kiezen we voor mannen die voor statistieken zorgden met Storm (1 doelpunt, 1 assist), Vertessen (2 assists) en Paintsil (1 goal).

Dat levert dan onderstaand elftal op: