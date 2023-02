Fredberg maakt balans op na eerste maand bij Anderlecht: "Ik vraag me elke dag af waar ik in godsnaam aan begonnen ben"

Jesper Fredberg debuteerde als CEO Sports van RSC Anderlecht met een woelige maand én wintermercato. De Deen weet meteen waar hij de komende tijd voor staat in het Astridpark.

“Ik vraag me elke dag af waar ik in godsnaam aan begonnen ben”, aldus Jesper Fredberg met een kwinkslag in Het Laatste Nieuws. “Maar ik realiseer me ook elke dag hoe geweldig het is om hier te mogen werken.”

Het blijft opvallend hoe paars-wit bij een sportief directeur van godbetert Viborg FF is terechtgekomen. “Ze zijn via een headhuntersbureau bij mij uitgekomen. Ik was helemaal niet op zoek naar een nieuwe uitdaging.”

Ik was helemaal niet op zoek naar een nieuwe uitdaging

“Ik zat goed bij Viborg”, gaat de Deen verder. “Maar na het eerste gesprek merkte ik al dat RSC Anderlecht me héél graag wilde hebben. Dat geeft een prettig gevoel. Nadien is het snel gegaan.”