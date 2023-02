Topadvocaat hoopt op (snel) beterschap bij Anderlecht: "Ik zou kandidaat kunnen zijn om over te nemen"

Jesper Fredberg stelt dezer dagen alles in het werk om RSC Anderlecht 2.0 - of moeten we al 3.0 zeggen? - te bouwen. De fans eisen tegelijkertijd het vertrek van Wouter Vandenhaute. Sven Mary weet wat paars-wit nodig heeft.

Wouter Vandenhaute is anno 2023 niet-uitvoerend voorzitter van RSC Anderlecht. Een non-functie, maar eentje die nog steeds als een doorn in het oog zit van héél véél paars-witte fans. Een trouwe fan van de Belgische recordkampioen - en nota bene een ex-voetballer in de jeugdreeksen - is Sven Mary. Ook de topadvocaat hoopt dat Anderlecht snel opnieuw zijn oude glorie kan terugvinden. Of hij daar ook aan wil meewerken? “Het is een droom om in het voetbal werkzaam te zijn”, bekent Mary in La Dernière Heure. “Om manager van een club te zijn moet je op de hoogte zijn van de juridische aspecten die samenhangen met de kennis van het spelletje.” Het is een droom om in het voetbal werkzaam te zijn De topadvocaat stelt zichzelf - voor alle duidelijkheid: met een kwinkslag - kandidaat. “Het wordt tijd dat er wordt geluisterd naar mensen die verstand hebben van voetbal. Als ik zie hoe Anderlecht vandaag geleid wordt zou ik kandidaat kunnen zijn om over te nemen.”