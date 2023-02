Thomas Chatelle neemt het nog eens op voor Carl Hoefkens

Carl Hoefkens moest bij Club Brugge plaatsmaken voor Scott Parker, maar veel heeft dat nog niet opgeleverd.

Analist Thomas Chatelle heeft ondanks de grote achterstand in de klassering toch nog goed nieuws voor Club Brugge voor de rest van het seizoen.

“Gezien het Belgische systeem met de play-offs kunnen we niet uitsluiten dat Brugge terug in de titelrace komt”, is hij heel duidelijk in La Capitale.

Maar hoe het eraan toegaat baart hem wel zorgen. “Ik begrijp niet waarom Hoefkens zo snel is ontslagen. En ik begrijp nog minder van het coachingprofiel van Scott Parker.”