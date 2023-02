Sporteconoom laat zich uit over grote vergoeding Vandenhaute: "Is in BEL-20 ook zo, al zijn die winstgevender dan Anderlecht"



Foto: © photonews

Hommeles in het Lotto Park, alweer. Over de vergoeding voor Wouter Vandenhaute onder meer. Economen laten zich uit over de zaak. 500.000 euro op jaarbasis, dat is een stevige vergoeding voor Vandenhaute bij Anderlecht. "Maar er zijn spelers die meer verdienen", beseft sporteconoom Thomas Peeters in Het Nieuwsblad. Verhouding "Je moet alles in verhouding plaatsen. Er zijn bestuurders van een bedrijf in de BEL-20 waarbij het loon ook veel hoger zal liggen." Al is er natuurlijk ook meteen een pittige kanttekening, als het gaat over rendement: "Die bedrijven zijn natuurlijk iets winstgevender dan RSC Anderlecht."



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur