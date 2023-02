Anderlecht-sterkhouder werkt met mental coach: "Hij zei: 'Stop met zoveel filmpjes te bekijken!"

Bij Anderlecht hebben ze sinds kort de beslissing genomen om Bart Verbruggen in doel te zetten en dat hebben ze zich nog niet beklaagd. In vier van zijn zeven matchen hield hij de nul. Bovendien is hij ook goed met zijn voeten, al houdt dat risico's in.

Verbruggen is een meevoetballende doelman. Tegen Oostende ging hij wel bijna in de fout. “Dat kan eens gebeuren, maar dat hoort erbij. Ik zie Ederson bij Man City 40 matchen fantastisch keepen en dan maakt hij die ene fout tegen Tottenham. Tja. Ik bekijk heel veel beelden van topkeepers. Van Braziliaanse of Duitse doelmannen die goed zijn met hun voeten zoals Ter Stegen, van Donnarumma die sterk is op voorzetten, van Oblak en Sommer die geweldige shotstoppers zijn. Eén van de eerste dingen die mijn mental coach zei: Stop met zoveel filmpjes te bekijken. Er zijn nog andere dingen in het leven dan voetbal", vertelt hij bij Het Nieuwsblad.

Een mental coach wordt steeds frequenter gebruikt door voetballers. “Ja, ik werk met Pim van Lamoen. Ik begon ermee toen ik bij de U17 van NAC op de bank zat. Eerst geloofde ik er niet in, maar nu vind ik het superbelangrijk. Pim leert me om mezelf niet te verliezen in factoren waar ik geen invloed op heb - beslissingen van de ref, bijvoorbeeld - of om mijn emoties onder controle te houden. We spreken elkaar om de drie à vier weken.”