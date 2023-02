Gent staat te koop: "Unieke opportuniteit om een iconische, stabiele en goed gemanagede club te verwerven"

Ivan De Witte en Michel Louwagie zoeken al langer dan vandaag naar een potentiële overnemer voor KAA Gent.

Een echte verrassing is dat niet, want De Witte en Louwagie willen op termijn op pensioen en de club overlaten in andere handen.

Te koop

Ze willen niet met de eerste de beste overnemer in zee, maar hebben nu volgens Bloomberg de club ook officieel te koop aangeboden via Tifosy.

Er wordt in het promopraatje gesproken over een “unique opportunity to acquire an iconic, stable and well-managed top-tier Belgian football club.”