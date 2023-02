OFFICIEEL: De wegen tussen Union SG en José Rodriguez scheiden

Union maakte bekend dat José Rodriguez niet langer een speler is van de Brusselaars.

Union maakte bekend dat het contract tussen hen en José Rodriguez in onderling overleg is stopgezet. Hij is nu een vrije speler. De 28-jarige centrale middenvelder kwam afgelopen zomer transfervrij over van Maccabi Haifa, maar kon zich niet doorzetten bij de Brusselaars. Hij kwam geen 13 keer tussen de lijnen voor Union. Daarin kon hij één assist laten optekenen.

Rodriguez kende ak een rijk gevulde carrière. Hij kwam onder andere uit voor Real Madrid waarin hij viermaal tussen de lijnen stond.