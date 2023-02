Oud-speler over trainer Wouter Vrancken bij KV Mechelen: "Hij verklikte ons nooit"

Alleen maar positieve opmerkingen, dat is wat je hoort als je bij KV Mechelen naar Wouter Vrancken vraagt.

Het Nieuwsblad sprakt met Arjan Swinkels. Hij maakte Vrancken mee toen hij in augustus 2018 toekwam bij KV Mechelen. Momenteel is Swinkels jeugdopleidingshoofd bij Willem II. “Ik was een routinier, hij een beginnend hoofdcoach. Maar dat zijn trainerscarrière in de kinderschoenen stond, zag je er niet aan. Hij kreeg iedereen mee in zijn verhaal. Ook de ouderen die minder speelden, voelden zich gewaardeerd”, klinkt het.

Volgens Swinkels weet Vrancken goed wanneer hij boven of tussen de groep moet staan. “Lucas Bijker en ik carpoolden vanuit Nederland naar België en waren, net als Wouter, iedere ochtend als eersten op de club. Hij wist maar al te goed welke kwajongensstreken Lucas en ik voor de rest van de spelersgroep bekokstoofden, maar geen enkele keer heeft hij ons verklikt. Integendeel. Hij lachte mee vanop de achtergrond. Omdat hij weet dat die luchtigheid bijdraagt aan de teamgeest.”