De kwaliteit van Anders Dreyer: "Dan is hij het gevaarlijkst"

Anders Dreyer is op korte tijd voor Anderlecht belangrijk geworden. Een oud-trainer van hem weet waar zijn grootste kwaliteiten liggen.

Voor Anderlecht speelde Anders Dreyer ondertussen al 7 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 3 doelpunten en een assist. Zo werd hij voor Anderlecht op korte tijd al belangrijk.

John Lammers lanceerde in 2017 bij het Deense Esbjerg de profcarrière van Dreyer. Hij weet waar de grootste kwaliteit van Dreyer ligt.

"Dreyer is vooral met de bal aan de voet in de buurt van de 16 het gevaarlijkste", vertelde Lammers aan Sporza. "Daar laat hij zijn enorme scorende vermogen zien. Ook heeft hij de kwaliteit om vaak in een goede positie te komen, omdat hij het overzicht goed kan bewaren. Vervolgens kan hij ook efficiënt en snel in de zone van de waarheid handelen."