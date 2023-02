Marc Brys wil met OHL tegen Antwerp nog eens winnen: "Misschien het eens op deze manier doen"

OHL moet zondag thuis tegen Antwerp spelen. Opnieuw wil de thuisploeg op zoek naar een zege.

Het is al geleden van half januari dat OHL nog eens kon winnen. Het won toen met 1-2 op het veld van Westerlo. Sindsdien pakte het slechts 3 punten in 6 wedstrijden, ondanks ze vaak de betere ploeg zijn en de betere kansen hebben.

Voor het goede spel krijgt OHL van buitenaf complimenten. "We krijgen de jongste weken dikwijls positieve commentaren over onze manier van voetballen en het aantal kansen die we creëren, maar het begint me tegen te steken", vertelde trainer Marc Brys aan Het Laatste Nieuws. "Ik wil liever eens een wedstrijd slecht spelen en toch winnen. Zo kan er een nieuw elan komen."

Al was er de jongste tijd ook pech. Kapitein Mathieu Maertens is al anderhalve maand uit en topschutter Mario Gonzalez is ook geblesseerd geweest en de jongste weken lijkt hij niet in vorm te zijn. Zo scoorde hij al enkele weken niet meer. Ook in de afwerking zit het niet mee. Zo was er de fantastische vrije trap van Siebe Schrijvers tegen Gent, maar die belandde tegen de kruising.