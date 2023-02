Parker heeft erg frustrerend nieuws over sleutelspeler: "Gaan hem enkele weken missen, hij moet geopereerd worden"

Opnieuw een domper voor Scott Parker en zijn ploeg. Een sleutelspeler staat nog geruime tijd aan de kant bij Club Brugge.

Het gaat om Andreas Skov Olsen, die aan het werken was aan zijn terugkeer en nu voor langere tijd aan de kant staat. Op de persconferentie van Scott Parker werd meteen gepeild naar de situatie van de Deen en of die kan spelen tegen Gent. "Neen, Andreas zal niet klaar zijn. Om correct te zijn: we gaan hem nog enkele weken moeten missen."

"We dachten dat hij op de goede weg was, maar jammer genoeg kampt hij met een probleem aan zijn appendix", verduidelijkt de coach van Club Brugge. "Hij moet hieraan geopereerd worden. Hij staat daardoor enkele weken aan de kant, wat uiteraard een ontgoocheling is. Het is een grote frustratie, want Andreas is een speler met grote kwaliteiten."

Skov Olsen was net één van die spelers van wie Parker hoopte dat hij het niveau van Club weer omhoog kon tillen. "Ik volg Andreas al van een hele tijd geleden, nog van voor hij naar Bologna ging. Het is een ontgoocheling dat hij al een tijd niet beschikbaar is, met uitzondering van misschien anderhalve wedstrijd. Een speler met zijn kwaliteiten heb je graag tot je beschikking. Dat is niet het geval geweest."

Uiteraard is het ook voor de speler zelf erg vervelend. "Het is ook ontgoochelend voor hem. Zijn blessure evolueerde naar de goede kant en we hoopten dat hij dit weekend in actie kon komen. Deze issue aan zijn appendix heeft die hoop een halt toegeroepen."