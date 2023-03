Opvallende oplossing voor VAR-probleem? "Meer verantwoordelijkheid bij de spelers" en "Schaamte bestaat niet in profvoetbal"

De VAR kreeg er deze week opnieuw flink van langs. En dus is het tijd om oplossingen te gaan zoeken.

De arbitrage en Pro League zijn op zoek naar oplossingen en daarbij worden heel wat pistes inmiddels afgetoetst.

Na de problemen met Buchanan/Orban in Club Brugge - Gent, de fout op doelman Majecki van Cercle Brugge en daarna ook Schoofs/Derijck en Ciranni/Schoofs in de bekerwedstrijd tussen Mechelen en Zulte Waregem was het tijd om te herbronnen.

Oplossing

Diverse pistes worden afgespeurd, als het aan Kris Verbert - oprichter van de Liefhebbers Zaalvoetbal Cup met meer dan 900 clubs en geen scheidsrechters - ligt is er een oplossing.

"Veel van deze pijnpunten zijn op te lossen door meer macht en verantwoordelijkheid bij spelers en coaches te leggen. Dat doe je door iedere ploeg twee claims toe te kennen", klinkt het.

"De VAR, die nog slechts uit één persoon bestaat, komt alleen nog tussen als er een claim wordt gebruikt, en beslist vervolgens autonoom. Geen tijdverlies meer door gepalaver tussen meerdere VAR's, of door de scheidsrechter naar het schermpje te roepen. Krijg je gelijk dan behoud je je claim, zoniet dan ben je er één kwijt. Het vage en verwarrende begrip "clear error" kan trouwens ook de vuilnisbak in. Een error is een error. "

"Dit zal resulteren in minder geniepige overtredingen enerzijds, en minder schwalbes anderzijds. Voetballers beseffen maar al te goed dat de 11 tegenspelers een veel completer zicht hebben op het spel dan één arme scheidsrechter. Een simpele claim volstaat om hun wangedrag te ontmaskeren. Momenteel is het misleiden van de scheidsrechter immers een te belangrijk onderdeel van het spel geworden."

"Je kan meteen ook het overdreven, soms zelfs leugenachtig protest van spelers voorgoed uitroeien. Bestraf elke vorm van protest met een gele kaart tenzij men er een claim aan koppelt. De scheids kijkt direct naar de coach en vraagt: claim laten checken of geel voor je protesterende speler? Spelers zullen twee keer nadenken voor ze hun coach in dit lastige parket brengen. Zo krijg je een rustiger spelverloop met meer respect voor de scheidsrechter."

"Want dit mag ook worden gezegd: de eigen tekortkomingen qua coaching en voetbal worden opvallend vlotter aanvaard dan de menselijke fouten van de arbitrage. Wie door zo'n fout bevoordeeld wordt neemt dat geschenk trouwens altijd in dank aan en zal de scheidsrechter nooit tegenspreken. Een hypocriete houding, maar schaamte bestaat niet in het topvoetbal. Reden te meer om hen zelf meer verantwoordelijkheid te geven."