Boucaut & co bakten er weer niks van, net als Essevee en Club Brugge - en dit waren de drie topclubs van het weekend

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Antwerp

Royal Antwerp FC is klaar voor de play-offs. En voor de bekerfinale misschien ook wel al, nu al. Een visitekaartje werd afgegeven aan KV Mechelen: 5-0.

Kerk en Ekkelenkamp zorgden voor de statistieken, maar ook Keita was opnieuw bijzonder stevig aan het spelen. Dit team is er klaar voor.

Standard

De strijd om play-off 1 is verder nog niet gestreden. Club Brugge ging onderuit, KAA Gent en Standard konden zo opnieuw naderen.

© photonews

Zeker Standard liet zien dat het echt wel tot mooie dingen in staat is. Seizoensrevelatie Westerlo kwam er op geen enkel moment aan te pas.

KV Oostende

En KV Oostende leeft nog. Het won in eigen huis met 3-0 van Club Brugge en komt zo opnieuw naast Zulte Waregem in de stand.

De kloof met de veilige veertiende plek is nog vier punten, volgende week kunnen ze naast Eupen op plek 15 komen. Er was veel zin om te voetballen en ook veel grinta op het veld.

FLOP

Club Brugge

Al was het ook wel een beetje bij de 'gratie' van Club Brugge dat de Kustboys het zo goed konden doen, want blauw-zwart was nergens.

Wat blauw-zwart op de mat bracht was echt niet om aan te zien. Met oog op Benfica wenkt de crisis opnieuw. Van geen hout pijlen maken was het bijwijlen.

Zulte Waregem

Nog een ploeg die van geen hout pijlen wist te maken dit weekend? Westerlo, Mechelen, Seraing, maar toch vooral Zulte Waregem.

Die gaven keer op keer knullig doelpunten weg en zo lijkt de degradatiestrijd voor Essevee ook opnieuw wat moeilijker geworden. Om moedeloos van te worden.

VAR & arbitrage

En dan is er nog de wekelijkse rubriek over de VAR en arbitrage. In OH Leuven - Zulte Waregem moest de VAR tot twee keer toe Boucaut komen verbeteren voor strafschoppen, terwijl een fout van Derijck geen rode kaart opleverde.

Niet wedstrijdbepalend, maar wel erg bijzonder alweer. En ook de derby tussen STVV en Genk werd bijna kapotgefloten door alweer zwakke arbitrage.