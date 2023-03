Geluksbrenger moet Cercle Brugge naar evenaring clubrecord loodsen

Cercle Brugge doet het de voorbije weken bijzonder goed. Er werd al acht keer op rij niet verloren.

Hugo Siquet scoorde vorig weekend zijn eerste doelpunt voor Cercle Brugge. Hij bezorgt de Vereniging alvast het nodige geluk. Cercle Brugge verloor sinds de komst van Siquet in het Jan Breydelstadion niet meer. Acht wedstrijden op rij is de ploeg ondertussen al ongeslagen.

Het record van de club staat op 10 wedstrijden op rij. Dat dateert van het jaar 2011. De volgende twee opdrachten zijn met Anderlecht en KRC Genk echter niet van de poes. “Twee mooie affiches”, zegt Siquet aan Het Laatste Nieuws.

“Die reeks van acht matchen zonder verlies is natuurlijk heel leuk, vooral omdat we heel wat kleppers voor de kiezen kregen met Union, Gent, Standard, Club Brugge. Het toont gewoon dat we in een sterke periode zitten en dat we van niemand schrik hoeven te hebben.”