Rondje in de Europa- en Conference League: Arsenal heeft nog werk, ruime zege voor Manchester United

Naast Union in de Europa League en Anderlecht en Gent in de Conference League hebben nog andere teams hun Europese wedstrijd afgewerkt. Een overzicht van de opvallendste wedstrijden.

EUROPA LEAGUE

Arsenal kende een lastige avond op het veld van Sporting Lissabon. Het kwam eerst via Saliba op voorsprong, maar nadien ging Sporting erop en erover (goals van Inacio en Paulinho). Dankzij een owngoal van Morita maakte Arsenal alsnog gelijk: 2-2.

AS Roma kreeg het bezoek van Real Sociedad. El Sharaawy bracht de thuisploeg al na een kwartier op voorsprong. In het slot van de wedstrijd zorgde Kumbulla nog voor de 2-0.

Manchester United staat al met anderhalf been in de kwartfinales. Het won met 4-1 van Real Betis na goals van Rashford, Antony, Fernandes en Weghorst. Perez had tussendoor ook gescoord.

Juventus behaalde dan weer een zuinige zege tegen Freiburg. Di Maria zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0.

CONFERNENCE LEAGUE

West Ham liet zich niet verrassen tegen Larnaca. In Cyprus deelde de Londense club een enorme tik uit. Eerst scoorde Antonio de 0-1 en diep in de toegevoegde tijd verdubbelde hij de voorsprong. Na de rust werd er niet meer gescoord: 0-2.

Basel kon tegen Slovan Bratislava tot 2 maal toe zijn voorsprong niet behouden. Eerst kwam het via Amdouni op voorsprong, maar Medvedev maakte gelijk. Zeqiri zorgde nog voor de rust voor een nieuwe voorsprong van Basel, maar Abubakari zorgde voor de gelijkmaker. Het bleef 2-2.

Alle terugwedstrijden in de Europa- en Conference League worden volgende week afgewerkt.