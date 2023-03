Zulte Waregem in gevaar: Dury onthult waarom het behoud volgens hem moeilijk wordt

Zulte Waregem heeft nog zes wedstrijden om zich te redden. Maar ex-coach Franky Dury gelooft er geen 100% meer in.

Zulte Waregem ontvangt zondagnamiddag KAA Gent. Na negen wedstrijden zonder zege wordt het voor de mannen van Mbaye Leye moeilijk om dat tegen Gent wel te doen.

Daarna volgen ook nog wedstrijden tegen Standard en Antwerp. Ex-coach en 'Mister Zulte Waregem', Franky Dury, is dan ook niet meer rotsvast overtuigt van het behoud van Essevee. Terwijl hij dat anderhalve maand geleden wel nog was.

Vormer wordt hard gemist

Toen had Mbaye Leye nog Ruud Vormer tot zijn beschikking, maar hij viel uit met een sleutelbeenbreuk. "Hij bracht passie en voetbalbrains. Maar het overleg, de structuur, de organisatie die er was in de vijf matchen met de Nederlander, die mis ik sindsdien weer", zegt Dury bij Het Laatste Nieuws.

Ook de invloed van die andere nieuwkomer in januari, Christan Brüls, is na enkele matchen al verdwenen. Volgens Dury mist ook hij Vormer naast zich op het middenveld.