Anderlecht, Club Brugge, Union en Gent hofleveranciers in Team van de week Speeldag 29

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Hubert van Oostende. Hij zorgde met een halve assist voor de 4-4 en had eerder in de match meermaals voorkomen dat Eupen een definitieve kloof wist te slaan. Een levensreddend punt, misschien wel. Ook Warleson van Cercle keepte prima, maar verloor.

Verdediging

Achterin kiezen we voor de jonge Spileers, die zich heel erg kranig hield achterin bij Club Brugge. Hij wordt geflankeerd door de scorende Meijer en een alweer erg sterk acterende Jan Vertonghen bij RSC Anderlecht.

© photonews

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor Sven Kums, de draaischijf bij KAA Gent in een zwierige 2-6 op bezoek bij Zulte Waregem. Ekkelenkamp was van waarde voor Antwerp in een non-match op Seraing, de flanken worden bezet door Adingra (1 goal, 1 assist) en Nieuwkoop (1 goal) voor het opnieuw spannend maken van de competitie.

Aanval

In de aanval kiezen we voor mannen die voor statistieken zorgden: Slimani (2 goals), Orban (4 goals) en Vaesen (2 goals). En ze hadden er elk nog meer kunnen gemaakt hebben, zegt veel.

Dat levert dan onderstaand elftal op: