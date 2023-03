Club Brugge en Rik De Mil krijgen ontzettend goed nieuws te horen

Club Brugge speelde afgelopen weekend na het ontslag van Scott Parker eerder op de week met Rik De Mil als hoofdtrainer. Hij pakte tegen Standard meteen de drie punten.

Rik De Mil kreeg van het bestuur van Club Brugge een mandaat voor één speeldag. Hij moest de ploeg klaarstomen voor het duel met Standard en daarna zou er opnieuw gesproken worden. Of dat al gebeurd is, is op dit moment nog niet duidelijk. Ondertussen krijgt Club Brugge goed nieuws binnen over Rik De Mil. Hij was twee jaar geleden gestart met zijn Pro License-cursus en binnen twee weken krijgt hij samen met Carl Hoefkens zijn diploma uitgereikt.

“Ik heb volgende week afgesproken met Rik, maar ik kan je al verklappen dat hij geslaagd is”, zegt Kris Van Der Haegen, hoofd trainersopleidingen bij de Belgische voetbalbond, aan Het Nieuwsblad. “Tegen Standard heb ik trouwens al een coach gezien die de principes van onze opleiding omzet in de praktijk. Dan heb ik het vooral over empathie en emotionele intelligentie.”

Normaal beslist Club Brugge deze week of De Mil aanblijft voor de rest van het seizoen. Van der Haegen vindt dat Club Brugge een goede keuze zou maken met De Mil om het seizoen uit te doen, al zijn er ook valkuilen.

“Hij moet voldoende omringd worden. Maar stel dat Club alsnog tot een akkoord komt met Alfred Schreuder, dan zou hij daar volgens mij niks op tegen hebben. Ze werkten vorig seizoen al samen en vlak voordat Schreuder bij Ajax ontslagen werd, mocht Rik daar nog een opdracht doen voor zijn Pro License. In volle crisis werd hij daar toegelaten in de interne keuken.”