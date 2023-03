🎥 OFFICIEEL Mignolet houdt drie gevoelens over bij het afsluiten van zijn interlandcarrière

Het was zaterdag uitgelekt, maar nu is het ook officieel. Simon Mignolet heeft op sociale media zijn afscheid bij de nationale ploeg aangekondigd.

In 2010 werd Simon Mignolet voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels. Tegen Oostenrijk op 25 maart 2011 maakte de doelman van Club Brugge zijn debuut. Er werd met 0-2 gewonnen. Mignolet verzamelde 129 selecties bij de Rode Duivels, maar speelde slechts 35 wedstrijden. Daar zat nooit een wedstrijd bij op een EK of een WK, terwijl hij in totaal op vijf grote toernooien met de nationale ploeg van de partij was.

“Op sommige dagen moeten we moeilijke beslissingen nemen, vandaag is zo’n dag”, klinkt het in een videobericht op sociale media. “Na 13 jaar mijn land te vertegenwoordigen, is het tijd om afscheid te nemen van de Rode Duivels. Trots, eer en dankbaarheid zijn drie gevoelens die uitdrukken hoe ik me voel over dit prachtige hoofdstuk in mijn carrière. Al mijn teamgenoten, staf en vooral de fans. Iedereen. Bedankt.”

Het nieuws dat Mignolet zou stoppen lekte zaterdag uit via een berichtje in de app van de voetbalbond. Een berichtje dat nog niet verstuurd had mogen worden. Eerder kondigden ook al Eden Hazard en Toby Alderweireld hun afscheid aan.