Deschacht oordeelt over de kansen van de drie titelkandidaten: "Zij verdienen de titel het meest"

De Champions' Play-offs kondigen zich ongemeen spannend aan, met drie ploegen die op een zakdoek staan. Zowel Union, Genk als Antwerp hebben elk hun argumenten om als topfavoriet aangeduid te worden. Olivier Deschacht ziet één ploeg die wel in bloedvorm zit.

En dan gaat het over Antwerp, dat ook vertrouwen opdeed door de bekerfinale te halen. "Die ­finale ook winnen, net voor de play-offs, gaat de ploeg nog meer vertrouwen geven. Antwerp wordt dé ploeg om naar uit te ­kijken", zegt hij in GvA.

Al mag je natuurlijk Union niet afschrijven. "Zij zijn in topmatchen altijd op de afspraak. "De voorbije ­bekermatchen hebben ons ­geleerd dat het verschil tussen Antwerp en Union miniem is."

En dan is er nog Genk, dat al een heel seizoen aan kop staat. "Genk verdient in mijn ogen de ­titel het meest. De mooiste dingen zagen we dit seizoen van Genk, maar ja… Vorig seizoen heeft de ploeg die de titel verdiende het ook niet gehaald."