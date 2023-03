Brian Riemer ziet één groot voordeel na Europese loting: "Kan een gamechanger zijn"

Na de kwalificatie van donderdag, weten de Belgische ploegen wie ze treffen in de kwartfinales. Anderlecht trekt van de Spaanse zon naar onze Noorderburen in Alkmaar.

"Ik heb het gevoel dat we het goed kunnen doen", blikt Anderlecht-trainer Brian Riemer op de clubkanalen al even vooruit op de confrontatie met AZ Alkmaar. Al wil Riemer de loting allesbehalve onderschatten. "Ze staan derde in de Eredivisie en wisten in Europa ploegen zoals Lazio en Atalanta uit te schakelen. Het zal dus een zware wedstrijd worden", klinkt het.

Groot voordeel

Een Belgisch-Nederlandse confrontatie heeft één groot voordeel, dat ziet Riemer ook: "Het is maar drie uur rijden vanuit Brussel dus onze fans kunnen massaal aanwezig zijn. Hun steun is enorm belangrijk. Als ze massaal aanwezig zijn in de thuiswedstrijd en in Alkmaar, kan dat een echte gamechanger zijn", analyseert Brian Riemer.

2012

Elf jaar geleden in 2012 troffen AZ en Anderlecht elkaar al eens in Europa. Toen in de achtste finale van de Europa League. Ondanks een indrukwekkende 18/18 in de groepsfase, ging Anderlecht twee keer met het kleinste verschil onderuit tegen AZ.