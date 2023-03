Hein Vanhaezebrouck heeft dit te zeggen na aartsmoeilijke loting KAA Gent

KAA Gent neemt het in de kwartfinales van de Conference League op tegen West Ham United. Wat heeft Hein Vanhaezebrouck daar allemaal over te zeggen?

"De club zal tevreden zijn, ik zag twee lachende gezichten op televisie. Het stadion zal nog eens volzitten", aldus Hein Vanhaezebrouck na de loting.

"Sportief denken we natuurlijk anders. We hopen altijd een ronde verder te gaan en dan waren er meer haalbare kaarten dan West Ham United."

Supporters

"Ik hoop dat de supporters die altijd meegaan, ook bij Omonia Nicosia bijvoorbeeld, nu ook de kans krijgen om mee te gaan. Ik hoop dat men aan hen eerst eens denkt, want nu zullen er 2000 of meer willen meegaan."

© photonews

"Thuis hopen we op een vol huis uiteraard. We konden niet sterker loten bij de acht overblijvers. Ze zijn heel sterk, ook puur fysiek. Het worden interessante wedstrijden."

Killers

"Dit is een heel andere situatie dan toen Tottenham Hotspur in de Europa League. Dat was een enorme stunt tegen het nummer twee uit de Premier League. West Ham is nu nog niet safe, maar ze zijn heel sterk en ze hebben een paar killers die het kunnen afmaken."

"In de poules tegen Anderlecht wonnen ze twee keer met een doelpunt verschil. Je mag die vergelijking niet maken, want dan nemen ze het misschien soms nog niet altijd even serieus qua motivatie en qua team. Nu zitten ze ook niet te ver meer van de finale, ze gaan het via Europa moeten doen."