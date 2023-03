CEO's van de vijf Belgische clubs in Europa fileren het successeizoen: "Waanzin om te denken dat..."

Prestaties van de vijf Belgische clubs in Europa hebben er voor gezorgd dat dit seizoen één groot succes is voor ons land in het Europese voetbal. De CEO's van Club, Union, Anderlecht, Gent en Antwerp deden hun zegje in 'Het Laatste Nieuws'.

"We moeten geen hosannna roepen, want volgend jaar kan ook gewoon slecht zijn", pleit Sven Jaecques (Antwerp) voor realisme. "Maar het is geen toeval dat er drie kwartfinalisten zijn. De clubs zijn professioneler geworden. We werken nog bewuster met eigen jeugd."

Philippe Bormans (Union) houdt het algemene plaatje voor ogen. "De groten worden groter. We moeten ons niet meten met Engeland of Duitsland. Nederland of Portugal moet ons vergelijkingspunt zijn. We moeten proberen om the best of the rest te zijn."

© photonews

Michel Louwagie (Gent) is akkoord dat we met Nederland moeten concurreren, maar blijft realistisch. "Het is waanzin om te denken dat we Portugal zullen voorbijsteken, of Nederland met zin topsportcultuur. Ajax heeftmiddelen, maar verder denk ik dat we aan mekaar gewaagd zijn. Portugal ligt moeilijker, omdat hun topclubs een niveau hoger zijn."

"De Belgische competitie sterker dan ze van buitenaf lijkt", stelt Jesper Fredberg van Anderlecht. "Ik had zelf het niveau niet onderschat, maar nu ik er middenin zit, ervaar ik de Belgische competitie nog meer als enorm veeleisend. Vanuit het buitenland is er veel respect voor de Belgische competitie."

Met welke doelstelling moeten Belgische ploegen in de toekomst dan het Europese avontuur aangaan? "Winst van de Conference League moet de ambitie zijn", is de mening van Vincent Mannaert (Club Brugge). "Daarom is het geen mislukking als het niet lukt, maar we moeten ons als Belgisch voetbal inprenten dat het haalbaar is."